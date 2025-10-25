Fallece Manuel Lapuente, leyenda del fútbol mexicano y campeón con América y Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 25 de octubre de 2025, el fútbol mexicano se tiñó de luto tras confirmarse el fallecimiento de Manuel Lapuente, uno de los directores técnicos más exitosos e influyentes en la historia del balompié nacional. Tenía 81 años de edad.
Con su inconfundible boina, estilo firme y táctica moderna para su tiempo, Lapuente construyó equipos sólidos y competitivos, dejando huella en clubes como Puebla, Necaxa y América, así como en la Selección Mexicana, a la que dirigió en instancias memorables.
El técnico nacido en Ciudad de México logró conquistar cinco títulos de Liga MX: dos con Puebla (1982-83 y 1989-90), dos con Necaxa (1994-95 y 1995-96), y uno más con América (Verano 2002). A ello se suman copas nacionales, trofeos de Campeón de Campeones y Concachampions, acumulando un palmarés envidiable.
Palmarés completo como DT:
Ligas MX:
Puebla (82-83, 89-90)
Necaxa (94-95, 95-96)
América (Verano 2002)
Copas Nacionales:
Puebla (89-90)
Necaxa (94-95)
Campeón de Campeones:
Puebla (89-90)
América (2005-06)
Concachampions:
Puebla (90-91)
América (2005-06)
Lapuente dirigió a México en el Mundial de Francia 1998, donde el equipo mostró un juego competitivo y dejó buenas sensaciones. Sin embargo, su momento más glorioso llegó en la Copa Confederaciones de 1999, cuando el combinado nacional venció 4-3 a Brasil en el Estadio Azteca, consagrándose campeón ante miles de aficionados.
Un año antes, también había ganado la Copa Oro 1998, confirmando su capacidad para formar selecciones fuertes en torneos de alto nivel.
