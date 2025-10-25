Fallece Manuel Lapuente, leyenda del fútbol mexicano y campeón con América y Puebla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 25 de octubre de 2025, el fútbol mexicano se tiñó de luto tras confirmarse el fallecimiento de Manuel Lapuente, uno de los directores técnicos más exitosos e influyentes en la historia del balompié nacional. Tenía 81 años de edad.

Con su inconfundible boina, estilo firme y táctica moderna para su tiempo, Lapuente construyó equipos sólidos y competitivos, dejando huella en clubes como Puebla, Necaxa y América, así como en la Selección Mexicana, a la que dirigió en instancias memorables.

El técnico nacido en Ciudad de México logró conquistar cinco títulos de Liga MX: dos con Puebla (1982-83 y 1989-90), dos con Necaxa (1994-95 y 1995-96), y uno más con América (Verano 2002). A ello se suman copas nacionales, trofeos de Campeón de Campeones y Concachampions, acumulando un palmarés envidiable.