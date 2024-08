Faitelson le recuerda a Ana Guevara que come de nuestros impuestos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comentaristas deportivo David Faitelson le recordó a Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, que come de los impuestos ciudadanos, pues es servidora pública.

Lo anterior luego de las declaraciones que dio el pasado miércoles la exvelocista en las que aseveró: “Entre más me chingan más me crezco” y "todo lo que gano me lo trago, y me unto y me lo visto como me da mi chingada gana (...) Es mi gusto".