F1: Lando Norris domina en México y cambia la tabla del campeonato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto británico Lando Norris se consagró como ganador del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, tras una actuación dominante de principio a fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La victoria, su sexta de la temporada, le permite colocarse como nuevo líder de la Fórmula 1.
Norris, partió desde la pole position y logró mantener el control durante las 71 vueltas del circuito, en una competencia marcada por incidentes, sanciones y abandonos estratégicos.
En la primera curva, Max Verstappen salió de pista al intentar un rebase agresivo y fue objeto de una investigación por reincorporarse por delante de George Russell. Por su parte, Lewis Hamilton fue penalizado con 10 segundos por cortar la pista.
A lo largo de la carrera, McLaren y Ferrari optaron por estrategias que permitieron mantener el ritmo ante el ataque de los Red Bull. En las vueltas finales, Carlos Sainz (Ferrari) abandonó por fallas mecánicas, provocando la activación del Virtual Safety Car, lo que neutralizó cualquier intento final de Verstappen por avanzar.
Lando Norris (McLaren)
Charles Leclerc (Ferrari)
Max Verstappen (Red Bull)
Oliver Bearman (Haas)
Con esta victoria, Norris sumó 25 puntos, alcanzando un total de 332 unidades, superando a Oscar Piastri (346) y acercándose al liderato. Así queda la tabla de pilotos tras el GP de México:
Lando Norris (McLaren) – 357 puntos
Oscar Piastri (McLaren) – 356 puntos
Max Verstappen (Red Bull) – 321 puntos
George Russell (Mercedes) – 258 puntos
BCT