F1: Lando Norris domina en México y cambia la tabla del campeonato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto británico Lando Norris se consagró como ganador del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, tras una actuación dominante de principio a fin en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La victoria, su sexta de la temporada, le permite colocarse como nuevo líder de la Fórmula 1.

Norris, partió desde la pole position y logró mantener el control durante las 71 vueltas del circuito, en una competencia marcada por incidentes, sanciones y abandonos estratégicos.