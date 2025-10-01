F1 en México: boletos desde $8,550 ya disponibles en preventa HSBC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta regresiva para el Gran Premio de México 2025 ha comenzado, y con ella llegó una excelente noticia para los aficionados al automovilismo: ya están disponibles los últimos boletos para el evento, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
De acuerdo con el anuncio oficial en redes sociales del GP de México, esta venta final es exclusiva para clientes del banco HSBC. A partir de este 1 de octubre, los tarjetahabientes Premier tendrán acceso preferencial, mientras que el 2 de octubre podrán comprar entradas los usuarios de tarjetas de crédito y débito de la misma institución.
La venta se realiza a través de Ticketmaster, y los precios oscilan entre:
$8,550 pesos para la Grada 6A (Zona Azul),
hasta $33,000 pesos para el Main Grandstand 1 (Zona Verde).
Los boletos podrán adquirirse a 6 y 12 meses sin intereses, opción que muchos fanáticos aprovecharán para asegurar su lugar.
Esta edición es particularmente significativa, ya que marca el décimo aniversario del regreso de la Fórmula 1 al país, lo que ha generado altas expectativas entre los seguidores de este deporte.
Además, se espera la presencia del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien, aunque aún no compite oficialmente tras su salida temporal de la F1, podría tener una participación especial, dada su confirmación para volver en la temporada 2026.
El Gran Premio de México se ha consolidado como uno de los más vibrantes del calendario de la F1, gracias al entusiasmo de los aficionados y a su ambiente festivo único en el mundo.
mrh