F1 en México: boletos desde $8,550 ya disponibles en preventa HSBC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta regresiva para el Gran Premio de México 2025 ha comenzado, y con ella llegó una excelente noticia para los aficionados al automovilismo: ya están disponibles los últimos boletos para el evento, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

De acuerdo con el anuncio oficial en redes sociales del GP de México, esta venta final es exclusiva para clientes del banco HSBC. A partir de este 1 de octubre, los tarjetahabientes Premier tendrán acceso preferencial, mientras que el 2 de octubre podrán comprar entradas los usuarios de tarjetas de crédito y débito de la misma institución.

La venta se realiza a través de Ticketmaster, y los precios oscilan entre: