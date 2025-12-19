F1 2026: Así será el nuevo reglamento técnico de la Fórmula 1

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 2026 de la Fórmula 1 traerá consigo la modificación más profunda al reglamento técnico en décadas, con una transformación total en chasis, motores y aerodinámica. Además, se sumará una escudería más, Cadillac, y se anticipa el regreso de pilotos como Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, elevando a once el número total de equipos en la parrilla.

De acuerdo con la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) y la Fórmula 1, estos cambios buscan aumentar la competitividad, reducir la dependencia tecnológica y ofrecer un espectáculo más equilibrado y emocionante.

Cambios clave en el reglamento F1 2026

Chasis más compacto y ligero

Se reduce la distancia entre ejes, el ancho y el peso mínimo del monoplaza.

Habrá menos carga aerodinámica y un diseño más ágil, ideal para circuitos estrechos y rebases estratégicos.

Aerodinámica activa

Los tradicionales alerones móviles sustituyen al sistema DRS.

Este nuevo sistema podrá usarse en todo el circuito, no solo en zonas específicas, y se adapta dinámicamente a curvas y rectas.

Neumáticos y eficiencia

Se mantienen las llantas de 18 pulgadas.

Los neumáticos serán más delgados para reducir resistencia aerodinámica y peso.

Nueva unidad de potencia

Motores híbridos al 50%: mitad combustión interna, mitad energía eléctrica.

El MGU-H desaparece y el MGU-K aumenta su potencia a 350 kW.

Se utilizará combustible 100% sostenible sin perder rendimiento.

Nueva terminología y control del piloto

Para facilitar la comprensión de las nuevas herramientas, la F1 introdujo un nuevo lenguaje técnico probado con aficionados, para que pilotos, ingenieros y público compartan un mismo entendimiento. Algunos de los términos clave son:

Modo adelantamiento: Sustituye al DRS, permite usar potencia extra para rebasar.

Modo impulso: Proporciona potencia máxima del motor y batería al presionar un botón.

Aerodinámica activa: Alerones que se adaptan dinámicamente según la velocidad.

Recarga: Energía recuperada en frenadas para alimentar la batería.

Con estas innovaciones, el piloto tendrá un papel más determinante, al tener que gestionar energía, potencia y estrategias de forma táctica en tiempo real. No solo el talento al volante será clave, también el trabajo del equipo técnico, ingenieros y mecánicos.

Calendario y pruebas de pretemporada

La temporada 77 del campeonato mundial de Fórmula 1 arrancará del 6 al 8 de marzo de 2026 en Melbourne, Australia. Antes, los nuevos monoplazas se presentarán durante dos sesiones de pruebas en el Circuito Internacional de Sakhir, Bahréin:

Primera tanda: 11 al 13 de febrero

Segunda tanda: 18 al 20 de febrero

Será la primera vez que los aficionados vean en acción a esta nueva generación de autos, que ya generan gran expectativa entre escuderías, expertos y fanáticos del automovilismo.

