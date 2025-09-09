Exjugador de Chivas y Atlas se une al Querétaro para liderar sus fuerzas básicas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de los cambios recientes tras dejar Grupo Caliente y pasar a manos de Innovatio Capital, los Gallos Blancos del Querétaro anunciaron este martes la incorporación de Guillermo Hernández Gracián como nuevo Youth Academy Manager, responsable de fuerzas básicas.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales oficiales del club, en lo que representa uno de los primeros movimientos estratégicos de la nueva administración, con miras a fortalecer el trabajo de cantera.

Hernández cuenta con una trayectoria amplia en el futbol mexicano. Como preparador físico, ha colaborado en equipos juveniles y con la Selección Mexicana, además de haber tenido una carrera como futbolista en clubes como Chivas, Atlas y Atlético Potosino.

Su llegada al Querétaro busca reforzar la formación de jóvenes talentos que puedan convertirse en referentes del equipo en los próximos torneos.

En su cuenta oficial de X, el nuevo directivo agradeció la oportunidad y destacó su compromiso con el proyecto:

“Gracias por la bienvenida, Marc Spiegel, Álvaro de la Torre e Innovatio Capital. Muy contento y agradecido con este nuevo proyecto en mi carrera que busca ser un espacio de oportunidad para el talento joven y con ambición para consolidar los objetivos a mediano y largo plazo”.