Exgobernador de Jalisco inicia nueva etapa como DT en el Real Valladolid

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Enrique Alfaro Ramírez, exgobernador de Jalisco, sorprendió al anunciar su incorporación al cuerpo técnico del Real Valladolid, equipo de la Segunda División de España, donde fungirá como auxiliar técnico bajo la dirección del entrenador uruguayo Guillermo Almada.

A través de sus redes sociales, Alfaro compartió un mensaje emotivo en el que expresó su entusiasmo por esta nueva etapa fuera de la política.

“Hace dos años y medio, cuando estaba a punto de cumplir 50, tomé la decisión de darle un giro a mi vida. Hoy me llena de felicidad decirles que el Real Valladolid será mi nueva casa. Que voy a continuar mi proceso de formación como Auxiliar Técnico del primer equipo en La Liga Hypermotion”, escribió.

Para prepararse, estudió en la Asociación de Técnicos del Futbol Argentino (ATFA), realizó prácticas en fuerzas básicas del Club Chivas y recientemente concluyó un Máster en Dirección de Futbol en la Universidad del Real Madrid.

¿Quién es Enrique Alfaro?

Nacido el 20 de junio de 1973 en Guadalajara, Enrique Alfaro es ingeniero civil, empresario y político. Fue electo gobernador de Jalisco en 2018 y ejerció funciones hasta 2024. Durante su gestión, se destacó por políticas de desarrollo urbano, transparencia y participación ciudadana.