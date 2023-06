Estudiante del Conalep Michoacán gana plata en Nacionales Conade 2023

Edwin Gómez compartió sus impresiones. “La competencia me resultó difícil, ya que los partidos no se me dieron como yo esperaba, sin embargo, dimos todo lo que teníamos para obtener el oro y aunque no logramos el resultado esperado, estamos felices de haber conseguido el segundo lugar”.

A su regreso, el estudiante del Conalep Morelia 1, continuará con los entrenamientos, debido a que tiene en mente participar en juegos abiertos que se realizarán en el mes de diciembre.

RPO