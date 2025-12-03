Deportes

Estos son los partidos de la Semana 14 de la NFL y dónde verlos en México

Estos son los partidos de la Semana 14 de la NFL y dónde verlos en México
X/@dallascowboys
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La emoción de la NFL no se detiene y esta semana se disputa la Semana 14 de la temporada regular, con encuentros clave para definir el rumbo hacia los playoffs. En México, los partidos podrán verse en Fox Sports, ESPN, ViX, N+ y Disney+, además del servicio de NFL Game Pass.

Los duelos inician este jueves 5 de diciembre con el enfrentamiento entre los Dallas Cowboys y los Detroit Lions a las 7:15 p.m., transmisión por Fox Sports.

Para el domingo 7 de diciembre, la jornada dominical inicia desde las 12:00 p.m. con varios juegos imperdibles:

  • Seahawks vs Falcons

  • Steelers vs Ravens (Fox Sports)

  • Titans vs Browns

  • Bengals vs Bills (ViX)

  • Colts vs Jaguars (Fox Sports)

  • Commanders vs Vikings

  • Dolphins vs Jets

  • Saints vs Buccaneers

  • Broncos vs Raiders (3:05 p.m., Fox Sports)

  • Rams vs Cardinals (3:25 p.m., N+)

  • Bears vs Packers (3:25 p.m., Fox Sports)

La noche del domingo se cierra con un duelo atractivo entre los Texans y los Chiefs, a las 7:20 p.m., por ESPN y Disney+.

Finalmente, el lunes 8 de diciembre, los Chargers reciben a los Eagles en el tradicional Monday Night Football, que será transmitido también por ESPN y Disney+, en punto de las 7:15 p.m.

Todos los partidos también estarán disponibles en NFL Game Pass, para los aficionados que buscan verlos en línea o repetir jugadas clave.

mrh

NFL
semana 14

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com