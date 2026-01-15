Estos son los convocados del Tri para enfrentar a Panamá y Bolivia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana dio a conocer este jueves la lista de 27 jugadores convocados por Javier Aguirre, quien asumió recientemente la dirección técnica del Tri, como parte del arranque de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.
La convocatoria es para los partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia, y resalta la presencia de futbolistas jóvenes de la Liga MX y la MLS.
Ángel Malagón - América
Raúl Rangel - Chivas
Carlos Acevedo - Santos Laguna
Richard Ledezma - Chivas
Jorge Sánchez - Cruz Azul
Víctor Guzmán - Monterrey
Israel Reyes - América
Ramón Juárez - América
Eduardo Águila - Atlético de San Luis
Everardo López - Toluca
Jesús Gallardo - Toluca
Bryan González - Chivas
Luis Romo - Chivas
Erik Lira - Cruz Azul
Denzell García - FC Juárez
Diego Lainez - Tigres
Roberto Alvarado - Chivas
Iker Fimbres - Monterrey
Carlos Rodríguez- Cruz Azul
Kevin Castañeda - Xolos
Obed Vargas - Seattle Sounders
Marcel Ruiz - Toluca
Brian Gutiérrez - Chivas
Gilberto Mora - Xolos
Ángel Sepúlveda - Chivas
Germán Berterame - Monterrey
Armando González - Chivas
El nuevo ciclo arranca con una mezcla de experiencia y juventud, con la mira puesta en la próxima justa mundialista. Los encuentros frente a Panamá y Bolivia servirán para comenzar a definir la base del nuevo equipo.
SHA