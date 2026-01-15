Deportes

Estos son los convocados del Tri para enfrentar a Panamá y Bolivia

La nueva convocatoria incluye elementos de la Liga MX, MLS y varios jóvenes que buscan ganarse un lugar rumbo al Mundial
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana dio a conocer este jueves la lista de 27 jugadores convocados por Javier Aguirre, quien asumió recientemente la dirección técnica del Tri, como parte del arranque de la preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La convocatoria es para los partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia, y resalta la presencia de futbolistas jóvenes de la Liga MX y la MLS.

🧤 Porteros:

  • Ángel Malagón - América
    Raúl Rangel - Chivas
    Carlos Acevedo - Santos Laguna

🛡️ Defensas:

  • Richard Ledezma - Chivas

  • Jorge Sánchez - Cruz Azul

  • Víctor Guzmán - Monterrey

  • Israel Reyes - América

  • Ramón Juárez - América

  • Eduardo Águila - Atlético de San Luis

  • Everardo López - Toluca

  • Jesús Gallardo - Toluca

  • Bryan González - Chivas

⚙️ Medios:

  • Luis Romo - Chivas

  • Erik Lira - Cruz Azul
    Denzell García - FC Juárez 

  • Diego Lainez - Tigres

  • Roberto Alvarado - Chivas 

  • Iker Fimbres - Monterrey

  • Carlos Rodríguez- Cruz Azul

  • Kevin Castañeda - Xolos

  • Obed Vargas - Seattle Sounders

  • Marcel Ruiz - Toluca

  • Brian Gutiérrez - Chivas

  • Gilberto Mora - Xolos

🎯 Delanteros:

  • Ángel Sepúlveda - Chivas

  • Germán Berterame - Monterrey

  • Armando González - Chivas

El nuevo ciclo arranca con una mezcla de experiencia y juventud, con la mira puesta en la próxima justa mundialista. Los encuentros frente a Panamá y Bolivia servirán para comenzar a definir la base del nuevo equipo.

