Esto cuestan los boletos para la semifinal Atlético Morelia vs Irapuato FC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia ya dio a conocer los precios oficiales para el partido de ida de la semifinal contra Irapuato FC, que se disputará este 19 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Morelos.

La afición rojiamarilla podrá adquirir sus boletos en distintos puntos del estadio o a través de la plataforma Boletomóvil, con precios que varían según la zona.

🎟️ Precios por zona:

General Sur / General Norte: $175

Preferente Oriente: $275

Preferente Poniente: $200

Platea Oriente: $400

Platea Poniente: $300

VIP: $600

Personas con discapacidad: $70

Los boletos están disponibles en línea en 👉 boletomovil.com y en las apps de Google Play y App Store.