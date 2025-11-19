Deportes

Esto cuestan los boletos para la semifinal Atlético Morelia vs Irapuato FC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia ya dio a conocer los precios oficiales para el partido de ida de la semifinal contra Irapuato FC, que se disputará este 19 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Morelos.

La afición rojiamarilla podrá adquirir sus boletos en distintos puntos del estadio o a través de la plataforma Boletomóvil, con precios que varían según la zona.

🎟️ Precios por zona:

  • General Sur / General Norte: $175

  • Preferente Oriente: $275

  • Preferente Poniente: $200

  • Platea Oriente: $400

  • Platea Poniente: $300

  • VIP: $600

  • Personas con discapacidad: $70

Los boletos están disponibles en línea en 👉 boletomovil.com y en las apps de Google Play y App Store.

