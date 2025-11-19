Esto cuestan los boletos para la semifinal Atlético Morelia vs Irapuato FC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Club Atlético Morelia ya dio a conocer los precios oficiales para el partido de ida de la semifinal contra Irapuato FC, que se disputará este 19 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Morelos.
La afición rojiamarilla podrá adquirir sus boletos en distintos puntos del estadio o a través de la plataforma Boletomóvil, con precios que varían según la zona.
General Sur / General Norte: $175
Preferente Oriente: $275
Preferente Poniente: $200
Platea Oriente: $400
Platea Poniente: $300
VIP: $600
Personas con discapacidad: $70
Los boletos están disponibles en línea en 👉 boletomovil.com y en las apps de Google Play y App Store.
RYE-