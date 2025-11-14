Esteban Solari llega al timón de Tuzos rumbo al Play-In

Esteban Solari, exfutbolista y hermano del también entrenador Santiago Solari, dirigirá su cuarto club en su carrera como DT. En su paso más reciente por Godoy Cruz de Argentina, acumuló 21 partidos con balance de cinco triunfos, 11 empates y cinco derrotas.

Previamente, el argentino tuvo una experiencia destacada en Everton de Viña del Mar (Chile), donde dirigió 32 encuentros con saldo de 14 victorias, ocho empates y diez caídas. Su debut como entrenador fue en Asia, al frente del Johor Darul Takzim FC de Malasia, donde dejó una marca notable de 40 triunfos, un empate y solo tres derrotas en 44 partidos.

Con un perfil que combina juventud, recorrido internacional y un estilo ofensivo, Solari asume el reto de reconducir el camino de los Tuzos, que buscarán mantenerse en la pelea por el campeonato mexicano.

El partido del Play-In ante los Pumas será su primera gran prueba en la Liga BBVA MX.