Este sábado llega por primera vez a Morelia el MMA International Fights GPC World Championship

Héctor ‘Bofo’ Rojas, quien debuta este sábado como profesional aseveró que trae todas las ganas para lograr el triunfo. El oriundo de Ciudad Juárez recordó que empezó a entrenar Box, sin embargo, por los pocos eventos de ese deporte comenzó a participar en batallas de kickboxing, para después entrar de lleno al MMA.

“Le agarré gusto y me enamoré de este deporte. Cuando inicié tenía miedo, pero le tomé el gusto al deporte de contacto y me he sentido más seguro de mí mismo y ha levantado todos los aspectos de mi vida", dijo.

“Estamos listos”, afirmaron los peleadores, quienes además hicieron una invitación a los jóvenes a conocer las artes marciales mixtas y darse la oportunidad de practicar deportes de contacto.

“Entrenar MMA a mí me ayudó muchísimo a escaparme de pensamientos malos que como jóvenes podemos llegar a tener, me ayudó a escaparme de las drogas; invito a los jóvenes a que pierdan el miedo”, agregó Héctor ‘Bofo’ Rojas.

