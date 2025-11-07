Este sábado, equipos del Atlético Morelia-UMSNH disputan partidos en Zamora y León

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil visitará a Deportivo Zamora este sábado, choque programado para las 18:00 horas en la Unidad Deportiva “El Chamizal”, como parte de la Jornada 7 del Grupo 11 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP).

En este juego los Zorros expondrán el liderato del sector, pues suman 12 puntos, luego de cuatro triunfos, dos derrotas, 21 goles a favor y 11 en contra. Mientras que el conjunto zamorano es cuarto de la clasificación con 11 unidades tras tres victorias, dos igualadas y un descalabro, además de 11 tantos a favor y siete en contra.

“Estamos contentos, pero también tranquilos, vienen partidos durísimos. La cancha de Zamora es muy complicada, el equipo está muy bien dirigido y tendrán el apoyo de su gente, pero son de esos partidos que motivan, esos partidos que desde el inicio tienes marcado que va a ser muy complicado, nosotros haremos nuestro juego y veremos cuál es el resultado”, aseguró Gustavo Farías, técnico del equipo.