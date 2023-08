Estas son las selecciones clasificadas a Octavos de Final en el Mundial Femenil

Este viernes comienzan los cruces de Octavos de Final, a las 23:00 horas (tiempo del centro de México) y abren Suiza vs España.

Para el domingo 5 de agosto se jugarán: Japón vs Noruega; y Países Bajos vs Sudáfrica.

El lunes 6 de agosto solo jugarán Suecia vs Estados Unidos. El martes 7: Inglaterra vs Nigeria; y Australia vs Dinamarca.

El 8 de agosto se cierran los Octavos con el Colombia vs Jamaica; y Francia vs Marruecos.