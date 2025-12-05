Estas selecciones jugarán en CDMX, GDL y MTY durante el Mundial 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México está a punto de hacer historia. Por tercera ocasión, será uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA, y en 2026 abrirá sus puertas a 13 partidos en tres de sus ciudades más emblemáticas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
En la Ciudad de México se vivirá la emoción del partido inaugural y dos duelos más de la Selección Mexicana en el Estadio CDMX. Además, recibirá juegos de eliminación directa.
Partidos en el Estadio CDMX:
11 de junio | Partido inaugural | Grupo A | México vs Sudáfrica
17 de junio | Partido 28 | Grupo A
24 de junio | Partido 53 | Grupo A | México vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda (por confirmar)
30 de junio | Dieciseisavos de final
5 de julio | Octavos de final
La casa de Chivas, el Estadio Akron en Guadalajara, albergará cuatro partidos, incluyendo uno de los más esperados por la afición nacional: México vs Corea del Sur el 18 de junio. Además, será sede de tres juegos más que incluyen selecciones como España, Uruguay, Portugal y Colombia.
Partidos en el Estadio Akron:
11 de junio | Partido 2 | Grupo A
18 de junio | Partido 28 | Grupo A | México vs Corea del Sur
23 de junio | Partido 48 | Grupo K
26 de junio | Partido 66 | Grupo H
Grupo H
España
Uruguay
Arabia Saudita
Cabo Verde
Grupo K
Portugal
Colombia
Uzbekistán
Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (a definir)
En contraste, Monterrey recibirá cuatro partidos, pero ninguno de ellos incluirá a la Selección Mexicana. El Estadio BBVA será sede de selecciones como Países Bajos, Japón y Túnez. Los juegos programados son:
Partidos en el Estadio BBVA (Monterrey):
14 de junio | Fase de grupos | Grupo F
20 de junio | Fase de grupos | Grupo F
24 de junio | Fase de grupos | Grupo A
29 de junio | Dieciseisavos de final
Países Bajos vs ganador del repechaje europeo (Suecia, Polonia o Albania)
Túnez vs Japón
Países Bajos vs Japón
Ganador del repechaje UEFA vs Túnez
¿En qué ciudad mexicana te gustaría vivir la experiencia del Mundial 2026 y por qué?
