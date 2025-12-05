Deportes

Estas selecciones jugarán en CDMX, GDL y MTY durante el Mundial 2026

México será anfitrión de 13 partidos del Mundial 2026 en tres ciudades
Monterrey y Guadalajara recibirán selecciones de Europa, Asia y África
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México está a punto de hacer historia. Por tercera ocasión, será uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA, y en 2026 abrirá sus puertas a 13 partidos en tres de sus ciudades más emblemáticas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En la Ciudad de México se vivirá la emoción del partido inaugural y dos duelos más de la Selección Mexicana en el Estadio CDMX. Además, recibirá juegos de eliminación directa.

Partidos en el Estadio CDMX:

  • 11 de junio | Partido inaugural | Grupo A | México vs Sudáfrica

  • 17 de junio | Partido 28 | Grupo A

  • 24 de junio | Partido 53 | Grupo A | México vs Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda (por confirmar)

  • 30 de junio | Dieciseisavos de final

  • 5 de julio | Octavos de final

La casa de Chivas, el Estadio Akron en Guadalajara, albergará cuatro partidos, incluyendo uno de los más esperados por la afición nacional: México vs Corea del Sur el 18 de junio. Además, será sede de tres juegos más que incluyen selecciones como España, Uruguay, Portugal y Colombia.

Partidos en el Estadio Akron:

  • 11 de junio | Partido 2 | Grupo A

  • 18 de junio | Partido 28 | Grupo A | México vs Corea del Sur

  • 23 de junio | Partido 48 | Grupo K

  • 26 de junio | Partido 66 | Grupo H

Los grupos que verán actividad en Guadalajara ya están definidos:

Grupo H

  • España

  • Uruguay

  • Arabia Saudita

  • Cabo Verde

Grupo K

  • Portugal

  • Colombia

  • Uzbekistán

  • Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (a definir)

En contraste, Monterrey recibirá cuatro partidos, pero ninguno de ellos incluirá a la Selección Mexicana. El Estadio BBVA será sede de selecciones como Países Bajos, Japón y Túnez. Los juegos programados son:

Partidos en el Estadio BBVA (Monterrey):

  • 14 de junio | Fase de grupos | Grupo F

  • 20 de junio | Fase de grupos | Grupo F

  • 24 de junio | Fase de grupos | Grupo A

  • 29 de junio | Dieciseisavos de final

Los posibles partidos incluyen:

  • Países Bajos vs ganador del repechaje europeo (Suecia, Polonia o Albania)

  • Túnez vs Japón

  • Países Bajos vs Japón

  • Ganador del repechaje UEFA vs Túnez

¿En qué ciudad mexicana te gustaría vivir la experiencia del Mundial 2026 y por qué?

