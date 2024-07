Estalla José Ramón Fernández contra la Selección de México [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El comentarista deportivo José Ramón Fernández estalló contra la Selección Nacional de México luego de la eliminación de la Copa América en fase de grupos ante Ecuador.

Y es que como se recordará, el empate a cero goles con su similar de Ecuador le valió al Tricolor quedar fuera de la competencia al no alcanzar el número de puntos requerido sobre otros equipos.

Ante ello, el comentarista mexicano emitió su opinión ante lo vivido, y lo tachó de "Ridículo y vergonzoso":

"Ridículo y vergonzoso, fracaso lo que ustedes quieran ponerle. Con un gol no puedes pasar ninguna fase; fracaso total de la pirámide futbolística. Hay que hacer una revolución de pies a cabeza".

Asimismo, y sin haber escuchado antes palabras semejantes por el desempeño de los seleccionado, Joserra consideró que México se hunde en el futbol:

"No hay Selección, no hay jugadores, no hay entrenador. No hay tantas cosas de las cuales fallamos. Hoy México se hunde dramáticamente".

Así lo dijo: