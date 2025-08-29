Estadio Banorte responde a Alcaldía BJ por cierre al público: ‘Nos reservamos acciones legales’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Estadio Banorte, expresó su inconformidad ante la decisión de la Alcaldía Benito Juárez de ordenar que el próximo partido entre Club América y Club Pachuca se realice a puerta cerrada, medida que calificaron como arbitraria y perjudicial para la afición del futbol mexicano.

Mediante un comunicado, la organización lamentó que la disposición derive de un incidente ocurrido durante un partido del equipo femenil, en el cual se reportaron supuestas “extralimitaciones del personal de seguridad del América” al cerrar la calle de Indiana, ubicada a un costado del inmueble.