Estadio Banorte responde a Alcaldía BJ por cierre al público: ‘Nos reservamos acciones legales’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Estadio Banorte, expresó su inconformidad ante la decisión de la Alcaldía Benito Juárez de ordenar que el próximo partido entre Club América y Club Pachuca se realice a puerta cerrada, medida que calificaron como arbitraria y perjudicial para la afición del futbol mexicano.
Mediante un comunicado, la organización lamentó que la disposición derive de un incidente ocurrido durante un partido del equipo femenil, en el cual se reportaron supuestas “extralimitaciones del personal de seguridad del América” al cerrar la calle de Indiana, ubicada a un costado del inmueble.
Sin embargo, el Grupo Ollamani aclaró que:
Club América no cuenta con personal de seguridad propio.
El cierre de la calle fue ejecutado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Dichas acciones formaron parte del plan de seguridad establecido por la propia Alcaldía Benito Juárez.
En ese contexto, solicitaron a la autoridad local reconsiderar la medida, ya que afectaría directamente a los aficionados que planeaban asistir al evento deportivo. Además, advirtieron que, de persistir la decisión, se reservan el derecho de emprender acciones legales.
Por si parte la Liga MX calificó como arbitraria la decisión de la alcaldía, al señalar que se aplicó “sin juicio previo y sin escuchar a las partes”, lo que consideran una medida extralimitada que afecta directamente a la afición.
El organismo rector del futbol mexicano manifestó que respalda totalmente la postura del Club América y confió en que la Alcaldía Benito Juárez rectifique su resolución.
mrh