Estadio Azteca, sin boletos para inauguración del Mundial

Solo quedan entradas para personas con discapacidad
La segunda fase de venta será del 27 al 31 de octubre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los boletos para los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en territorio mexicano se agotaron en tiempo récord durante la primera fase de venta, exclusiva para tarjetahabientes VISA. La euforia por vivir la máxima fiesta del futbol en casa fue tal que, actualmente, solo quedan disponibles entradas en zonas adaptadas para personas con discapacidad.

Aunque miles de aficionados recibieron correos de confirmación por parte de la FIFA para comprar entradas, conseguir un asiento en Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México fue prácticamente imposible. Incluso el partido inaugural en el Estadio Azteca —programado para el 11 de junio de 2026— ya no cuenta con lugares generales. Las únicas entradas restantes corresponden a espacios designados para personas con silla de ruedas, cuyo precio asciende a 6 mil 915 pesos mexicanos.

De acuerdo con la FIFA, esta fue apenas la primera fase de venta. La segunda ronda está programada del 27 al 31 de octubre, mientras que una tercera etapa comenzará tras el sorteo oficial del torneo el 5 de diciembre.

Los interesados deberán estar atentos únicamente al portal oficial de la FIFA para evitar fraudes o reventas ilegales. Es importante recordar que, tradicionalmente, el organismo guarda un porcentaje de boletos para fases posteriores y distribución por sorteo.

