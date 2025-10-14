Estadio Azteca, sin boletos para inauguración del Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los boletos para los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en territorio mexicano se agotaron en tiempo récord durante la primera fase de venta, exclusiva para tarjetahabientes VISA. La euforia por vivir la máxima fiesta del futbol en casa fue tal que, actualmente, solo quedan disponibles entradas en zonas adaptadas para personas con discapacidad.

Aunque miles de aficionados recibieron correos de confirmación por parte de la FIFA para comprar entradas, conseguir un asiento en Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México fue prácticamente imposible. Incluso el partido inaugural en el Estadio Azteca —programado para el 11 de junio de 2026— ya no cuenta con lugares generales. Las únicas entradas restantes corresponden a espacios designados para personas con silla de ruedas, cuyo precio asciende a 6 mil 915 pesos mexicanos.