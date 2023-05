Esta noche, pelea del Canelo contra John Ryder en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez peleará con el británico John Ryder, en el Estadio Akron, de las Chivas.

Luego de 11 años, el mexicano considerado uno de los mejores boxeadores a nivel mundial, se disputará su primer combate en su tierra.

Saúl “Canelo” Álvarez se dijo motivado a venir a México y ofrecer un gran espectáculo.

“Muy motivado después de venir de varias lesiones, me siento muy bien y fuete, me motiva muchísimo, amo el boxeo, es como si estuviera empezando otra vez (…). Ahora regreso como campeón indiscutido en mi mejor momento, me siento muy contento de brindarle a la gente una gran pelea y un gran espectáculo”, dijo el Canelo en una entrevista para ESPN.

El mexicano ha ganado 58 de 62 peleas, cuenta con dos empates y dos derrotas.

La pelea se llevará a cabo este sábado a las 22:00 horas y lo podrás disfrutar por ESPN, Canal 5 y Azteca 7, mientras tanto en vía streaming en ViX y Azteca Digital.

De acuerdo a Saúl Álvarez, pese a que el combate puede ser poco llamativo, se preparó al cien por ciento para no caer en exceso de confianza.

“Para nada es una pelea fácil, la verdad es que a estas alturas todos los peleadores son de nivel, son complicados y peligrosos, esto lo hace más riesgoso”.

