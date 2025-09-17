¡Esta noche! Chivas recibe a Tigres por duelo pendiente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche el Estadio Akron será escenario del duelo pendiente entre las Chivas Rayadas de Guadalajara y los Tigres de la UANL, correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX.

El encuentro, programado originalmente para el inicio del torneo, fue reprogramado y se disputará este miércoles 17 de septiembre a las 19:07 horas (tiempo del centro de México). La transmisión estará disponible en streaming a través de Amazon Prime Video, lo que convierte al duelo en uno de los más esperados por las aficiones rojiblanca y felina.

Luego de un inicio titubeante, el equipo dirigido por Gabriel Milito sorprendió en la última jornada al imponerse 0-2 en el Clásico Nacional ante América, rompiendo una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria. Este resultado permitió al Rebaño Sagrado alcanzar los 7 puntos y colocarse en la posición 12 de la tabla general.

Una nueva victoria podría consolidar el repunte del equipo tapatío, que hasta ahora no ha logrado hilar triunfos consecutivos en el certamen.

Por su parte, los Tigres de la UANL, comandados en la cancha por Guido Pizarro, llegan tras empatar sin goles ante León. En ese duelo, el defensor Purata fue expulsado, una baja sensible para los regiomontanos.

Aun así, los felinos mantienen una racha positiva de tres partidos sin perder, lo que los tiene en el quinto lugar de la tabla con 14 unidades. Un triunfo en tierras tapatías los pondría en una posición privilegiada rumbo a la Liguilla.