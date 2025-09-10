Espectacular presentación de Atlético Morelia-UMSNH en la Copa Promesas

Corría apenas el minuto 1 cuando el cuadro guanajuatense se adelantó en el marcador, pero Amir Marines empató por los Zorros. Sin embargo, los locales marcaron dos tantos más y pusieron el 3-1 con el que se fueron al descanso.

Pese a la desventaja y el intenso calor, los Zorros no bajaron los brazos y firmaron la voltereta gracias a las anotaciones de Juan Luis Conejo, de penal, Ronaldo Alejandre y Carlos Suazo, ya muy cerca del final.