España, Francia e Inglaterra, los favoritos para alzar la Copa del Mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma deportiva 365 Scores realizó una predicción sobre quién podría levantar la copa. Según el análisis publicado por 365 Scores, España lidera las probabilidades con un 17%, seguida por Francia (14.1%) e Inglaterra (11.8%).

El ranking refleja el dominio europeo en las apuestas rumbo al Mundial que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Argentina, el actual campeón del mundo, se encuentra en cuarto lugar con 8.7%, mientras que Brasil figura en el séptimo sitio con apenas 5.6%.

México, país anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá, apenas alcanza un 1.3% de probabilidades, por debajo de selecciones como Uruguay (1.7%) y Colombia (2.0%). Incluso equipos con menos tradición mundialista, como Noruega (2.3%) y Bélgica (1.9%), superan al Tricolor.

Entre las selecciones africanas y asiáticas, el panorama luce aún más complicado: ninguna rebasa el 1% de probabilidades. Destaca el caso de Marruecos, que a pesar de haber llegado a semifinales en 2022, solo cuenta con 1.1%.

Una curiosidad que resalta en el listado es la categoría “Repechaje*”, la cual acumula 3.7% de probabilidades, por encima de selecciones confirmadas como Japón, Senegal o Ecuador. Esto refleja la incertidumbre que aún rodea a varios boletos por definir.