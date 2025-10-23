Escándalo sacude a la NBA: apuestas, mafias y exfiguras involucradas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers y leyenda del baloncesto, fue arrestado por el FBI en Oregón, acusado de fraude electrónico y lavado de dinero.
Junto con Billups fue arrestado el base del Miami Heat, Terry Rozier, acusado de utilizar información de la NBA para beneficiar apuestas deportivas. En total, se estima que las pérdidas superan los $7 millones de dólares solo en el área de Nueva York.
Después de una investigación de un año culminó con 34 arrestos, en una red que abarcaba apuestas deportivas ilegales y partidas de póker manipuladas.
De acuerdo a la investigación, Billups atraía a las víctimas a partidas clandestinas respaldadas por familias de la mafia. Según las autoridades, las partidas estaban diseñadas para que los participantes perdieran millones ante jugadores con tecnología.
Por otro lado, el exentrenador Damon Jones, también fue detenido. Se le acusa de compartir información privilegiada sobre partidos, incluyendo datos personales de LeBron James.
Aunque James no es investigado, sí fue mencionado como víctima de uso indebido de información relacionada con su salud y disponibilidad en partidos.
Todos los involucrados enfrentan una posible condena federal.
