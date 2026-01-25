¡Escándalo en el futbol! Acusan a futbolista Sofía Álvarez de intentar manipular partidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una investigación formal contra la futbolista Sofía Álvarez Tostado Macín por su presunta vinculación con una red de manipulación de partidos que operaría dentro de la Liga Premier MX, categoría considerada como la tercera división del futbol mexicano.
La notificación oficial fue enviada al presidente de la Liga, José del Carmen Vázquez Ávila, y detalla que la jugadora habría ofrecido incentivos económicos a personas relacionadas con el futbol profesional para influir en el desarrollo o resultado de encuentros oficiales.
En un comunicado fechado el 15 de enero de 2026, la Comisión Disciplinaria de la FMF confirmó que recibió múltiples denuncias que señalan a una cuenta verificada de Instagram (@sofialtos), supuestamente vinculada a Sofía Álvarez Tostado, por contactar a futbolistas en activo en busca de manipular partidos.
Ante ello, la Federación solicitó a todos los clubes del circuito difundir la alerta entre jugadores, técnicos y directivos, además de estar atentos a cualquier intento de contacto o acercamiento irregular.
Tras conocerse la investigación, la futbolista habría eliminado sus redes sociales, lo que ha generado especulación adicional sobre su posible participación en estos hechos.
De forma paralela, la Liga Premier MX suspendió el partido entre Héroes de Zaci FC y Cañoneros FC, correspondiente a la Jornada 16, como medida preventiva mientras avanzan las investigaciones.
El club Héroes de Zaci, con sede en la Ciudad de México, emitió un comunicado en el que reconoce la posible implicación de hasta cinco jugadores, quienes habrían sido amenazados y extorsionados por terceros presuntamente vinculados a redes de apuestas ilegales.
Estos individuos habrían presionado directamente a los futbolistas y sus familias con fines económicos. Como parte del protocolo, el club decidió separar temporalmente a los jugadores involucrados mientras se esclarece su participación.
