¡Escándalo en el futbol! Acusan a futbolista Sofía Álvarez de intentar manipular partidos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una investigación formal contra la futbolista Sofía Álvarez Tostado Macín por su presunta vinculación con una red de manipulación de partidos que operaría dentro de la Liga Premier MX, categoría considerada como la tercera división del futbol mexicano.

La notificación oficial fue enviada al presidente de la Liga, José del Carmen Vázquez Ávila, y detalla que la jugadora habría ofrecido incentivos económicos a personas relacionadas con el futbol profesional para influir en el desarrollo o resultado de encuentros oficiales.

En un comunicado fechado el 15 de enero de 2026, la Comisión Disciplinaria de la FMF confirmó que recibió múltiples denuncias que señalan a una cuenta verificada de Instagram (@sofialtos), supuestamente vinculada a Sofía Álvarez Tostado, por contactar a futbolistas en activo en busca de manipular partidos.

Ante ello, la Federación solicitó a todos los clubes del circuito difundir la alerta entre jugadores, técnicos y directivos, además de estar atentos a cualquier intento de contacto o acercamiento irregular.