¿Es relevante la ventaja de pelear en casa en las apuestas de la UFC?

México (MiMorelia.com).- Las ventajas de los campos locales en los deportes la mayoría de las veces son silenciosas entre los aficionados del deporte. Pero rara vez están acorraladas por otros, además de las apuestas cuantitativas y deportivas. El equipo local gana más a menudo que los visitantes en varios deportes, incluidos el fútbol, el baloncesto, el béisbol y el fútbol. En este artículo, hablamos acerca de la ventaja de la casa en la UFC y cómo afecta esto a las nuevas casas de apuestas.

El ruido de la multitud apoya al equipo local, en muchos casos. Ya sea perturbando la capacidad de los visitantes para comunicarse con sus compañeros o influir en el tipo de llamadas realizadas por el árbitro en el juego. También hay un efecto de zona horaria. En el siguiente artículo verás mejor de lo que estamos hablando y entenderás la razón por las que un equipo casa tiene ciertas ventajas

El deporte de MMA tiene complicaciones en el tamaño de muestra de muchas maneras, lo que vuelve un poco más complicado el tema de la causalidad detallada. Sin embargo, para los fanáticos y los apostadores de MMA, un simple análisis retrospectivo de las participaciones en jaulas en los mercados más grandes de UFC brinda información acerca de cómo la ubicación del lugar puede afectar a los jugadores.

Antes que nada, lo primero que debemos reconocer es que no todas las peleas se crean, o se emparejan, de la misma forma. Al principio, el UFC esperaba cartas de pelea en nuevas geografías que no solo presentaran combatientes locales, sino que también los vieran ganar. El objetivo era que los fanáticos de los nuevos mercados estuvieran felices, no molestos.

La victoria de un luchador local fue perfecta para vender un ambiente arenoso y futuros boletos. Por lo tanto, es razonable suponer que el emparejamiento no solo le gustan los combatientes caseros de la jaula, sino que también el mercado de apuestas lo reconoce. Esto ha ocurrido anteriormente con el boxeo.

Estos años, se ha notado un gran cambio en las estadísticas de los tres principales mercados de la MMA. Y se observa como los favoritos de la casa han cambiado. El UFC nació en Estados Unidos, por lo que es uno con las mayores ventajas. Pero, al enfrentarse a los extranjeros, se dieron cuenta de que el mercado en este deporte se ha expandido considerablemente hasta llegar al nivel de sus creadores.

No es el caso de los combatientes con una ventaja local de jaula en Brasil o Gran Bretaña. Aunque los eventos fueron mucho más bajos, los combatientes de la jaula en estos mercados generalmente fueron preferidos. Los combatientes británicos cerraron el promedio de menos 122 apuestas (o menos 112 en "probabilidades verdaderas", menos el poder de la casa). No obstante, los brasileños vieron el favor más claro, barato, con menos 146 favoritos (o menos 134 en probabilidades reales).

Independientemente de si se trataba de un apareamiento barato o simplemente las opiniones de las apuestas, hubo una pequeña diferencia en cómo se emparejaron los escarabajos caseros de la jaula en Brasil y Gran Bretaña. Entonces, ¿Cómo trabajaste en contra de estas probabilidades? Si los escarabajos caseros de la jaula se preferían por la noche y, por ejemplo, deberían ganar cuatro peleas de siete peleas por las probabilidades, por ejemplo, ¿Cuántos han ganado?

