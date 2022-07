Es oficial: Lewandowski, nuevo jugador del Barça

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Robert Lewandowski, ya es parte del Barcelona, pues la tarde de viernes el club azulgrana y el Bayern oficializaron la operación.

Afirmó que los 8 años que pasó en Múnich fueron especiales, “Hoy me despedí de los muchachos en el campo. No estaba preocupado por una lesión en el entrenamiento. Me puede pasar algo en casa. Quería mantenerme en forma y volver a entrenar con los chicos”, dijo el delantero para una cadena deportiva.