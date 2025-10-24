¡Es hoy, es hoy! Dodgers y Blue Jays abren la Serie Mundial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Serie Mundial 2025 arranca con un enfrentamiento inédito entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, en el emblemático Rogers Centre de Canadá. Este duelo, que abre el camino hacia la conquista del campeonato de Grandes Ligas, tiene un sabor especial para México: Alejandro Kirk, oriundo de Tijuana, será parte clave en la alineación de Toronto.

Kirk, quien se desempeña como catcher titular, ha sido fundamental en el desempeño de los Blue Jays esta temporada.