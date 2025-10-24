Deportes

¡Es hoy, es hoy! Dodgers y Blue Jays abren la Serie Mundial

El Juego 1 se juega hoy en el Rogers Centre de Toronto a las 18:00 hrs (CDMX)
Alejandro Kirk, el catcher tijuanense, representa a México con los Blue Jays
Alejandro Kirk, el catcher tijuanense, representa a México con los Blue Jays ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Serie Mundial 2025 arranca con un enfrentamiento inédito entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, en el emblemático Rogers Centre de Canadá. Este duelo, que abre el camino hacia la conquista del campeonato de Grandes Ligas, tiene un sabor especial para México: Alejandro Kirk, oriundo de Tijuana, será parte clave en la alineación de Toronto.

Kirk, quien se desempeña como catcher titular, ha sido fundamental en el desempeño de los Blue Jays esta temporada.

El encuentro está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México), y marca el primero de una serie que promete emociones y mucha tensión. Tras los dos primeros juegos en Toronto, la contienda se trasladará al Dodger Stadium en California, lo que vuelve vital aprovechar la ventaja de localía.

Los aficionados en México podrán seguir el enfrentamiento en vivo a través de distintas plataformas:

  • TV abierta: Imagen TV

  • TV por cable: ESPN y FOX (sólo en Megacable)

  • Streaming: Disney+ y Caliente TV

Te puede interesar:
Drake vs. Kendrick: La Serie Mundial del béisbol y rap
Alejandro Kirk, el catcher tijuanense, representa a México con los Blue Jays

RPO

MLB
Serie Mundial
Dodgers vs Blue Jays

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com