Equipos del Atlético Morelia-UMSNH buscan mantenerse en la parte alta de la tabla en la Liga TDP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los representativos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana vuelven a la actividad de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y ambos buscarán mantenerse en los primeros lugares de sus respectivos grupos.

El primero en entrar en acción será el conjunto varonil, que recibirá a H2O Purépechas en choque de la Jornada 8 en el que estará en juego el liderato del sector 11 y que se desarrollará este viernes 14 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Universitario.

Los Zorros llegan a este encuentro en el primer lugar con 15 puntos, luego de cinco triunfos, dos derrotas, 25 goles a favor y 13 en contra, mientras que H2O es sublíder con las mismas 15 unidades tras cinco victorias, un descalabro, ha marcado 10 tantos y ha recibido dos.