Deportes

Equipos del Atlético Morelia-UMSNH buscan mantenerse en la parte alta de la tabla en la Liga TDP

La escuadra varonil recibe este viernes a H2O Purépechas, mientras que el cuadro femenil visitará el sábado a La Piedad FC Querétaro
Equipos del Atlético Morelia-UMSNH buscan mantenerse en la parte alta de la tabla en la Liga TDP
CORTESÍA
Boletín de Prensa
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los representativos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana vuelven a la actividad de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y ambos buscarán mantenerse en los primeros lugares de sus respectivos grupos.

El primero en entrar en acción será el conjunto varonil, que recibirá a H2O Purépechas en choque de la Jornada 8 en el que estará en juego el liderato del sector 11 y que se desarrollará este viernes 14 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Universitario.

Los Zorros llegan a este encuentro en el primer lugar con 15 puntos, luego de cinco triunfos, dos derrotas, 25 goles a favor y 13 en contra, mientras que H2O es sublíder con las mismas 15 unidades tras cinco victorias, un descalabro, ha marcado 10 tantos y ha recibido dos.

CORTESÍA

"Sabíamos que el Grupo 11 es uno de los más competitivos de la Tercera División, todos los equipos apuntamos a cosas importantes. H2O es una institución que trabaja muy bien, la respetamos mucho y que está muy bien dirigida, va a ser un partido muy lindo, es un partido que vamos a disfrutar, son de los juegos importantes de la temporada”, manifestó el entrenador nicolaita, Gustavo Farías.

Por su parte, la escuadra femenil visitará a La Piedad FC Querétaro en compromiso de la fecha 7 del sector 5, que está programado para el sábado 15 de noviembre a las 10:00 horas en el Estadio “El Infiernillo”.

Actualmente, las nicolaitas se ubican en el segundo lugar con 15 puntos, producto de cinco triunfos, una derrota, 18 goles a favor y cinco en contra, mientras que el cuadro queretano es quinto de la clasificación con nueve unidades después de dos juegos ganados, dos empatados, uno perdido, un pendiente, 14 anotaciones a favor y 12 en contra.

Te puede interesar:
UMSNH camina hacia la evolución institucional de su Posgrado
Equipos del Atlético Morelia-UMSNH buscan mantenerse en la parte alta de la tabla en la Liga TDP

“El resultado de la semana pasada nos ayuda para que el ambiente dentro del equipo sea de motivación para enfrentar a nuestro próximo rival, que sabemos que no va a ser fácil, pero queremos seguir en la parte alta de la tabla”, expresó Francisco Farfán, timonel del Atlético Morelia-Universidad Michoacana femenil.

mrh

grid
Liga TDP
Atlético Morelia-UMSNH

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com