Equipos del Atlético Morelia-UMSNH buscan cerrar el 2025 en lo más alto de sus respectivas tablas

Por su parte, el conjunto varonil jugará en la Unidad Deportiva “Francisco García Vilchis”, casa del Deportivo Sahuayo, en actividad de la fecha 10 del Grupo 11, que está programado a las 17:00 horas. Los Zorros son líderes de la tabla con 21 puntos, luego de siete triunfos, dos derrotas, 31 goles a favor y 14 en contra, mientras que Sahuayo es tercero del sector con 15 unidades, después de cinco victorias, tres descalabros, han marcado 10 anotaciones y han recibido cinco.

“Queremos cerrar la primera vuelta de la manera más competitiva posible, sabemos que Sahuayo en su cancha, con su clima y con su gente es complicado, ellos vienen de cuatro victorias consecutivas, tienen un buen grupo de jugadores, un cuerpo técnico que conoce muy bien la liga, lo que queremos es cerrar a un buen nivel”, expresó el estratega Gustavo Farías.

Cabe mencionar que este será el último partido del año para los clubes del Atlético Morelia-Universidad Michoacana, ya que en el caso de la rama femenil se pone en pausa el torneo y el varonil descansará en la Jornada 11, por lo que ambos volverán a la actividad oficial hasta enero de 2026.

