Equipos de la UMSNH siguen acumulando triunfos en la Liga Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los representativos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) siguen acumulando triunfos en la Liga Municipal de Fútbol Amateur Morelia, luego de que este domingo ambos equipos lograron su cuarta victoria consecutivo.

En la categoría de Primera Especial, los Zorros se impusieron 2-0 a Los Olivos gracias a los goles de Ronaldo Alejandre y Diego Venegas. El partido formó parte de la Jornada 4 y tuvo como sede el Estadio Universitario “Hidalgo”.