“Entre más me chingan más me crezco”, responde Ana Guevara a críticas por papel de México en Olímpicos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Entre más me chingan más me crezco”, fue lo que respondió la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, a las críticas por los resultados de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este día en conferencia de prensa la exvelocista mexicana dio una conferencia de prensa para hablar sobre lo obtenido en la justa mundialista, en la que nuestro país quedó en el lugar 65 con 5 medalla, ninguna de oro.

Durante la última parte de su mensaje, y tras hablar de números, Ana Guevara aseguró que se siente "totalmente satisfecha del papel del equipo en Juegos Olímpicos".

En este sentido, añadió que en la Conade han "afrontado todas las batallas" y que su "parte competitiva no finaliza", para seguir con “entre más me chingan más me crezco”.