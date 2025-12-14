Entre aplausos y nostalgia, John Cena cierra su carrera en la WWE

Desde los primeros minutos, Gunther impuso condiciones con fuertes castigos físicos que mermaron al veterano. Aunque Cena logró reaccionar con su clásico “Ajuste de Actitud”, el europeo resistió y mantuvo la intensidad del encuentro.

El duelo incluso se trasladó a la mesa de comentaristas, donde Cena estrelló a su oponente con gran impacto. Sin embargo, ya de regreso al ring, el desgaste fue evidente. Finalmente, Cena fue derrotado por sumisión.

Después del combate, John Cena dejó en el ring sus muñequeras, brazalete y calzado, símbolo tradicional del retiro, mientras recibía una ovación unánime. Superestrellas como Cody Rhodes y CM Punk lo rodearon para rendirle homenaje y entregarle un cinturón conmemorativo.

Antes de abandonar la arena por última vez, Cena miró a la cámara y expresó: “Ha sido un placer servirles todos estos años. Gracias”.

Con 48 años de edad, John Cena ahora enfocará su carrera en la actuación, donde ha alcanzado éxito con películas y series, entre ellas su papel como ‘Peacemaker’ en el universo cinematográfico de DC.