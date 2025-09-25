En su primer entrenamiento con Cadillac, “Checo” Pérez se estampa contra el muro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez ya trabaja en su nueva etapa con la escudería Cadillac, con la que regresará a la Fórmula 1 en 2026. Como parte de su preparación, el tapatío visitó recientemente las oficinas de la marca en Charlotte, Carolina del Norte.
En su primer día de actividades, Pérez se subió al simulador de Cadillac para familiarizarse con el monoplaza. Sin embargo, vivió un momento curioso al impactarse contra el muro de contención virtual.
El instante fue compartido por General Motors en sus historias de Instagram, mostrando cómo, tras el percance, el mexicano retomó el control y continuó la prueba con normalidad.
El clip rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes tomaron el incidente con humor:
“No por favor jaja, de todos los momentos que pudieron grabar, justo cuando se va al muro”,“Justo cuando se sale de la pista”,“Jajaja, díganle al CM que grabe cuando no está haciendo de las suyas mi Checo”, fueron algunos de los comentarios más destacados.
El próximo paso para el piloto mexicano será viajar a Silverstone en los próximos días, donde tendrá su primera prueba real como piloto de Cadillac a bordo de un auto Ferrari.
Posteriormente, participará en los test de pretemporada de Fórmula 1 en 2026:
Del 26 al 30 de enero, en el circuito de Barcelona-Catalunya.
Del 11 al 13 de febrero, en Bahréin.
Del 18 al 20 de febrero, nuevamente en el Circuito de Sakhir.
Su debut oficial como piloto de Cadillac llegará el 8 de marzo de 2026, en el Gran Premio de Australia, cuando se dé el banderazo de salida de la temporada en el Circuito Albert Park.
mrh