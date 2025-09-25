En su primer entrenamiento con Cadillac, “Checo” Pérez se estampa contra el muro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez ya trabaja en su nueva etapa con la escudería Cadillac, con la que regresará a la Fórmula 1 en 2026. Como parte de su preparación, el tapatío visitó recientemente las oficinas de la marca en Charlotte, Carolina del Norte.

En su primer día de actividades, Pérez se subió al simulador de Cadillac para familiarizarse con el monoplaza. Sin embargo, vivió un momento curioso al impactarse contra el muro de contención virtual.

El instante fue compartido por General Motors en sus historias de Instagram, mostrando cómo, tras el percance, el mexicano retomó el control y continuó la prueba con normalidad.