En su debut, Atlético Morelia-UMSNH jugó su primera liguilla; el equipo contó con el respaldo de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil fue una de las grandes revelaciones de la Temporada 2024-2025 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), ya que en su campaña de debut logró clasificarse a los dieciseisavos de final de filiales, la escuadra nicolaita desde su llegada al balompié profesional contó con el respaldo de la rectora Yarabí Ávila González.

Para acceder a la 'fiesta grande' los Zorros terminaron la fase regular en tercer lugar del Grupo 11 con 58 puntos, producto de 17 triunfos, seis empates y cuatro derrotas, además de 66 goles a favor, siendo uno de las mejores ofensivas, y 23 goles en contra, luego de 27 jornadas.