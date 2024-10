Eligen al entrenador Óscar Vargas como Premio Estatal del Deporte 2024

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¿El entrenador de taekwondo Óscar Vargas Ríos será galardonado con el Premio Estatal del Deporte 2024 el próximo 20 de noviembre, en el marco de los festejos de la Revolución Mexicana, anunció la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid).

Los integrantes del comité seleccionador eligieron al formador de nuevos talentos deportivo con 101 puntos a favor. Asimismo, se determinó que Arturo Menchaca Barrera reciba la distinción en Fomento Deportivo, por su reciente logro deportivo en la disciplina de clavados.

"Es algo que había deseado en todo este tiempo, he trabajado mucho para intentar llegar a este momento. He tenido altibajos, sabía que era algo muy difícil, desde hace tres años lo había buscado, pero ahora en mi postulación contaba con un plus que fue mi llamado como coach de la selección nacional, además de las medallas que se han obtenido en este ciclo deportivo", compartió el entrenador de taekwondo.