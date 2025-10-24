¡Elegante! Cruz Azul renueva su piel con Jersey totalmente negra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos partidos del cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el club Cruz Azul ha presentado de forma oficial su tercera equipación, una camiseta completamente negra que ha generado gran expectativa y ha sido bien recibida por su afición.

El anuncio se dio a través de un video en la red social X, donde jugadores del equipo modelan el nuevo uniforme fabricado por la marca Pirma, patrocinadora oficial del club.