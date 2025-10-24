¡Elegante! Cruz Azul renueva su piel con Jersey totalmente negra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A pocos partidos del cierre del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, el club Cruz Azul ha presentado de forma oficial su tercera equipación, una camiseta completamente negra que ha generado gran expectativa y ha sido bien recibida por su afición.
El anuncio se dio a través de un video en la red social X, donde jugadores del equipo modelan el nuevo uniforme fabricado por la marca Pirma, patrocinadora oficial del club.
La camiseta destaca por su fondo negro sólido, sobre el cual se percibe un patrón de cruces en la textura de la tela, visible a contraluz. Además, los detalles como el escudo, el logo de Pirma y los patrocinadores están aplicados en tonos gris oscuro, lo que le da un aspecto uniforme, elegante y sobrio.
Según el club, esta presentación formaba parte de una campaña anticipada que generó curiosidad entre los aficionados, luego de que se anunciara que el partido ante Monterrey sería “especial” y que todos asistirían “de gala”.
La nueva camiseta forma parte de la colección ‘Black Series’, que incluye también chamarra, polo y gorra en el mismo esquema monocromático. De acuerdo con la tienda oficial de Pirma, el jersey ya está a la venta con un precio de mil 849 pesos mexicanos.
Tras su revelación, la prenda se ha posicionado rápidamente como una de las favoritas de la afición por su diseño innovador y calidad en acabados.
Cruz Azul se suma así a otros clubes de la Liga MX que han aprovechado la fase final del torneo para presentar sus terceras equipaciones, combinando estrategia de marca con fidelidad de sus seguidores.
