El Tri revela convocados para septiembre: regreso de Lozano y ausencia de Ochoa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección mexicana de futbol presentó este 28 de agosto la lista de convocados para la fecha FIFA de septiembre, en la que destacan ausencias importantes y varias sorpresas.

En la portería sobresale la ausencia de Guillermo Ochoa, reemplazado por Carlos Moreno (Pachuca), mientras que Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel se mantienen como opciones fijas.

En la delantera, la principal sorpresa es Germán Berterame, quien aparece como tercer atacante por encima de Ángel Sepúlveda, pese al buen momento del jugador del Querétaro. Lo acompañan Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

En el mediocampo, Érick “Chiquito” Sánchez regresa tras un año de ausencia gracias a su rendimiento con América, al igual que Hirving “Chucky” Lozano, quien también vuelve al Tri. Juan José Sánchez Purata y Diego Lainez, ambos de Tigres, completan las novedades.

El combinado nacional se enfrentará a Japón el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum de California. Posteriormente, el martes 9 de septiembre, medirá fuerzas contra Corea del Sur.