El Tri jugará contra la Argentina; Messi estará presente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección mexicana continúa cerrando partidos de alto nivel como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026 y se confirmó que enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en un amistoso previo a la justa deportiva.
El presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, informó que el encuentro se llevará a cabo en junio de 2026, días antes del arranque del torneo. Aunque todavía falta definir la fecha exacta, adelantó que el partido se disputará en Estados Unidos y no en México.
“Sí tenemos confirmados los partidos previos en la recta final de la preparación en junio con México y Honduras, jugarlos en Estados Unidos, solo falta confirmar las sedes y lugar”, declaró Tapia en entrevista con Diario Olé.
El directivo aseguró que Lionel Scaloni contará con todas las figuras de la albiceleste, incluido Messi, al tratarse de juegos programados dentro de la última fecha FIFA antes del Mundial.
Además del duelo con Argentina, México tiene pactado un amistoso frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, recinto que reabrirá sus puertas para este partido de preparación.
Sin embargo, este encuentro todavía no está 100% confirmado, ya que dependerá de que Portugal logre su pase directo a la Copa del Mundo. En caso de tener que disputar repechaje en esas fechas, el amistoso podría cancelarse.
mrh