El Tri jugará contra la Argentina; Messi estará presente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección mexicana continúa cerrando partidos de alto nivel como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026 y se confirmó que enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en un amistoso previo a la justa deportiva.

El presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, informó que el encuentro se llevará a cabo en junio de 2026, días antes del arranque del torneo. Aunque todavía falta definir la fecha exacta, adelantó que el partido se disputará en Estados Unidos y no en México.

“Sí tenemos confirmados los partidos previos en la recta final de la preparación en junio con México y Honduras, jugarlos en Estados Unidos, solo falta confirmar las sedes y lugar”, declaró Tapia en entrevista con Diario Olé.

El directivo aseguró que Lionel Scaloni contará con todas las figuras de la albiceleste, incluido Messi, al tratarse de juegos programados dentro de la última fecha FIFA antes del Mundial.