El Tri estrenará el 2026 con gira internacional sin jugadores europeos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana arrancará el 2026 con una gira internacional de preparación rumbo a la Copa del Mundo, y lo hará enfrentando a tres rivales exigentes: Panamá, Bolivia e Islandia. Bajo el mando de Javier Aguirre, el Tricolor afinará detalles tácticos con una plantilla integrada únicamente por jugadores de la Liga MX.
Los partidos están programados para enero y febrero y servirán como una prueba crucial para definir la lista final que representará a México en la justa mundialista.
El primer compromiso será contra Panamá, el jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá. Este duelo marcará el arranque del año para la Selección, que buscará mantener la hegemonía sobre los canaleros, a quienes ha vencido en la mayoría de sus enfrentamientos previos.
Tres días después, el domingo 25 de enero, el equipo mexicano visitará Santa Cruz, Bolivia, para medirse ante un rival complicado por la intensidad de su juego y la altura de su cancha, un factor que pondrá a prueba la resistencia física del plantel.
Finalmente, el miércoles 25 de febrero, México cerrará su gira enfrentando a Islandia en casa, específicamente en el Estadio Corregidora de Querétaro. Será el único duelo en territorio nacional, ideal para que la afición acompañe al equipo antes del tramo final hacia el Mundial.
Estos tres partidos representan una oportunidad clave para que Javier Aguirre observe de cerca a los jugadores del torneo local, ajuste su esquema táctico y tome decisiones importantes de cara al Mundial. Además, se enfrentará a estilos de juego distintos que exigirán lo mejor de la Selección: la solidez de Panamá, la altura de Bolivia y la estructura europea de Islandia.
En esta etapa del proceso, solo fueron convocados futbolistas que militan en clubes mexicanos, lo que fortalece la competencia interna y abre la puerta a nuevas caras que podrían ganarse un lugar en la Copa del Mundo.
“El tramo final de la ruta mundialista inicia en enero... El compromiso es llegar en el mejor nivel posible”, subrayó el cuerpo técnico.
Con estos encuentros, México suma kilómetros, experiencia y presión internacional que podrían marcar la diferencia en la máxima cita del fútbol.
