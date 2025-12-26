El Tri estrenará el 2026 con gira internacional sin jugadores europeos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Selección Mexicana arrancará el 2026 con una gira internacional de preparación rumbo a la Copa del Mundo, y lo hará enfrentando a tres rivales exigentes: Panamá, Bolivia e Islandia. Bajo el mando de Javier Aguirre, el Tricolor afinará detalles tácticos con una plantilla integrada únicamente por jugadores de la Liga MX.

Los partidos están programados para enero y febrero y servirán como una prueba crucial para definir la lista final que representará a México en la justa mundialista.

📍 Los rivales y fechas de México:

El primer compromiso será contra Panamá, el jueves 22 de enero, en el Estadio Rommel Fernández, en la ciudad de Panamá. Este duelo marcará el arranque del año para la Selección, que buscará mantener la hegemonía sobre los canaleros, a quienes ha vencido en la mayoría de sus enfrentamientos previos.