‘El Tigre’ Castro anota y brilla en pretemporada del Atlético Morelia

Castro Ortiz, quien tiene 21 años de edad y es estudiante de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas (FCCA) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ha estado presente en toda la pretemporada del cuadro rojiamarillo y ha jugado en los cuatro partidos amistosos.

Cabe mencionar que, en la presente temporada del Atlético Morelia-UMSNH en la Liga de Tercera División Profesional (TDP), el ‘Tigre’ marcha como líder de goleo con 16 anotaciones en 10 juegos, con lo que además se coloca en el noveno puesto a nivel nacional.