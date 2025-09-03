El TAS definiría este 5 de septiembre el futuro del Ascenso y Descenso en México, según “Cántalo” Camacho

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo viernes 5 de septiembre podría ser un día histórico para el fútbol mexicano. Según el periodista deportivo Antonio “Cántalo” Camacho, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) daría a conocer la resolución sobre la reactivación del Ascenso y Descenso en México.

En su canal de YouTube, Camacho explicó que en su momento la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) buscó separar por completo a la Liga MX de la Liga Expansión MX, eliminando la conexión entre ambas competencias y con ello el ascenso y descenso. Sin embargo, abundó, en la primera audiencia ante el TAS se determinó que no podía concretarse esa división, lo que mantuvo viva la discusión sobre el tema.

El periodista subrayó que, pese a la posible resolución, no existe claridad sobre el descenso a corto plazo, por lo que este mecanismo podría tardar en reactivarse en el balompié nacional.

Sobre el futuro inmediato, Camacho mencionó que el llamado G6 de la Liga Expansión MX impulsa una propuesta para ampliar la Liga MX de 18 a 20 equipos, ya sea en la temporada 2025-2026 o 2026-2027.

Finalmente, recalcó que, una vez que se defina la fecha o temporada en que se retome el ascenso, desaparecerá la figura de la certificación como requisito, dando paso a un sistema de licenciamiento de clubes. Este implicaría cumplir con lineamientos de carácter económico, de seguridad, reglamentarios, de infraestructura y de patrocinios establecidos por la FMF, con el objetivo de dar mayor claridad y estabilidad a los equipos de la Expansión MX que aspiren a llegar a Primera División.

