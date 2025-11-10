El regreso de Messi a Barcelona enciende la nostalgia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El corazón de Barcelona volvió a latir con fuerza: Lionel Messi ha regresado a la ciudad que lo vio nacer como leyenda. A través de sus redes sociales, el astro argentino compartió su emotivo reencuentro con el lugar que marcó su vida: el Camp Nou.

“Volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde los culés me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió Messi.