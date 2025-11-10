El regreso de Messi a Barcelona enciende la nostalgia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El corazón de Barcelona volvió a latir con fuerza: Lionel Messi ha regresado a la ciudad que lo vio nacer como leyenda. A través de sus redes sociales, el astro argentino compartió su emotivo reencuentro con el lugar que marcó su vida: el Camp Nou.
“Volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde los culés me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo”, escribió Messi.
Aunque el motivo de su visita fue estrictamente personal, la publicación disparó las ilusiones de un posible regreso simbólico al club de sus amores. En su mensaje, Leo expresó un anhelo que aún lo acompaña: despedirse como jugador del FC Barcelona, algo que, por diversas circunstancias, nunca pudo hacer como hubiera querido.
El ahora jugador del Inter Miami dejó entrever su deseo de volver algún día al nuevo Camp Nou, actualmente en remodelación, para cerrar su ciclo con la camiseta azulgrana frente a su gente.
Para muchos aficionados, el regreso simbólico de Messi a Barcelona remueve memorias imborrables: los goles imposibles, las noches mágicas en Champions, los títulos, las lágrimas, los abrazos con Iniesta y Xavi… Una era que marcó a una generación entera.
RPO