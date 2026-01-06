El otro Messi: familia, silencios y cicatrices del genio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una confesión extensa y profundamente humana, Lionel Messi abre una ventana inédita a su vida personal: la infancia en Rosario, la familia partida por necesidad, el amor que creció a la distancia, la crítica que casi lo quiebra y la resiliencia que lo sostuvo cuando todo parecía perdido.

Messi recuerda cómo, mientras en Barcelona vivía sus días más felices —ganando, disfrutando, sintiéndose en casa—, en Argentina era señalado, incomprendido y castigado. “Me sentía un bicho raro”, admite. El dolor no era solo suyo: era el de su familia, la que se quedaba en Rosario y soportaba el peso de la opinión pública.

Hubo un punto de quiebre. Un instante en el que pensó que no podía más. Dijo que no volvería a la Selección. Y se arrepintió. Porque, como él mismo resume, la vida —y el fútbol— se trata de caerse, levantarse y volver a intentarlo.