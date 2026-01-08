El Mundial 2026 se jugará también en TikTok: FIFA firma acuerdo histórico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La FIFA anunció este jueves una alianza histórica con TikTok, la red social de videos cortos, que se convertirá en la primera Plataforma Preferida para ofrecer contenido exclusivo del Mundial FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La colaboración permitirá a los aficionados vivir una experiencia más cercana, con videos detrás de cámaras, transmisiones en vivo, acceso exclusivo para creadores de contenido y funciones interactivas dentro de la app.

¿De qué trata el acuerdo?

La FIFA y TikTok lanzarán un centro digital dentro de la app donde los usuarios podrán encontrar desde momentos clave de los partidos hasta entrevistas, entrenamientos y transmisiones en vivo seleccionadas. Esta alianza se basa en el éxito que ambas entidades tuvieron durante el Mundial Femenino 2023, donde alcanzaron decenas de miles de millones de visualizaciones.

Contenido exclusivo y para todos

Los usuarios podrán disfrutar de stickers, filtros, dinámicas gamificadas y una cobertura ampliada durante todo el torneo. Además, TikTok implementará herramientas antipiratería para proteger el contenido oficial de FIFA.

"El objetivo de la FIFA es compartir la emoción del Mundial con el mayor número posible de aficionados [...]", señaló Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.