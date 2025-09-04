El Morelia se queda corto en Yucatán y sigue sin ganar fuera de casa

Mérida, Yucatán (MiMorelia.com).- El Atlético Morelia volvió a salir del estadio Morelos sin poder ganar. En su visita a los Venados de Mérida, los Canarios no supieron mantener la ventaja y terminaron empatando 2-2 en el estadio Carlos Iturralde, dentro de la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga Expansión MX.

El partido arrancó con complicaciones para los michoacanos, ya que apenas al minuto 10 la defensa quedó mal parada y permitió un pase filtrado que dejó solo a Javier Casillas, quien empujó el balón para abrir el marcador 1-0.

Aunque el primer tiempo fue de dominio local, en el tiempo agregado apareció la respuesta. En un cobro de tiro libre, Alonso Flores remató de cabeza dentro del área para empatar 1-1 al minuto 49.

Para el segundo tiempo, los ajustes de Gilberto Adame dieron resultado y Morelia mostró un mejor funcionamiento. Al 57’, un error defensivo de Venados tras un resbalón fue aprovechado por Antonio “Tony” Figueroa, quien definió dentro del área para darle la vuelta 2-1.

Sin embargo, la zaga rojiamarilla volvió a fallar. Al minuto 70, un pase diagonal encontró a Juan Calero, que con buena colocación puso el 2-2 definitivo.

En tiempo agregado, Omar Islas tuvo la oportunidad de darle el triunfo a los Canarios desde el manchón penal, pero falló su disparo y dejó escapar la victoria. Con este empate, el Atlético Morelia llegó a 8 puntos de 15 posibles, pero con la tarea pendiente de sumar fuera de casa, donde la racha sin triunfos se prolonga.

agm