El Hijo del Santo se despide del ring: esta es la cartelera de su última lucha

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Conmovido, honesto y agradecido, el Hijo del Santo ofreció una rueda de prensa en la que habló de su retiro de los cuadriláteros, el peso del legado que porta, sus combates más difíciles y su labor humanitaria fuera del ring, especialmente con niños hospitalizados.
“Quitarle la cabellera a Lobo Rubio no fue fácil, tampoco la máscara a Silver King o al Ángel Blanco... pero el rival más difícil que tuve fue el Perro Aguayo”, expresó con orgullo.
En una reflexión sobre su carrera, el enmascarado destacó que ha protagonizado casi 80 luchas de apuestas, manteniendo siempre una línea de profesionalismo, puntualidad y respeto por el público y la lucha libre.
Ante la pregunta de qué mensaje enviaría a los niños en hospitales, el Hijo del Santo se mostró profundamente empático:
“Sean guerreros, sean luchadores, no se rindan. He conocido niños que vencieron enfermedades, y hoy son adultos que me saludan con una sonrisa”.
Compartió que ha visitado hospitales sin cámaras ni reflectores, simplemente por el deseo de animar a los más pequeños en momentos difíciles.
También habló sobre la falta de condiciones médicas adecuadas en muchas funciones de lucha libre, especialmente en arenas pequeñas de provincia:
“Las grandes empresas sí tienen protocolos y médicos, pero hay muchas funciones sin permiso ni condiciones; si un luchador se lesiona ahí, no hay quién lo auxilie”.
Al hablar sobre el final de su carrera, fue claro en lo que quiere dejar:
“No me considero un ejemplo, soy un ser humano. Pero quiero que me recuerden como un luchador disciplinado, que respetó al público y dignificó la lucha libre”.
Sobre el futuro de su hijo, dijo que aceptó con gusto que use el nombre de Santo Jr., al igual que él usó primero ese nombre antes de convertirse oficialmente en el Hijo del Santo.
El luchador también abordó el tema de la privacidad e identidad. Señaló que pocas personas han visto su rostro, y que cuando lo hace es porque confía plenamente en esas personas:
“Todos llevamos una máscara, no sólo los luchadores. Yo me dejo conocer cuando confío, y eso ha sido muy especial para mí”.
Reconocido como figura cultural, habló con gratitud sobre canciones inspiradas en su personaje, como las de Botellita de Jerez o las cumbias que le han compuesto:
“Es hermoso que te dediquen una canción... la música también forma parte de la historia del Santo”.
Al despedirse, confirmó que su decisión de dejar los encordados responde a que quiere retirarse en plenitud física y emocional:
“No me voy porque ya no pueda, me voy porque quiero irme bien. Ahora quiero que el ser humano detrás del personaje viva sin tantos compromisos”.
Su gira de despedida continúa con presentaciones internacionales, y culminará el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes.
El Hijo del Santo, Alberto El Patrón, L.A. Park y Santo Jr.
vs
Dr. Wagner Jr., Texano Jr., Ángel Blanco Jr. y Hijo de Fishman
Último Dragón vs Ciclón Ramírez Jr.
Villano III Jr., Hijo del Espectro Jr., Octagón Jr. y Blue Panther Jr.
vs
Fuerza Guerrera NG, El Hijo del Alebrije, Negro Navarro Jr. y Aéreo Boy
Black Tiger, Rayman, El Solar y Hombre Bala Jr.
vs
Cerebro Negro, Tony Rodríguez, Ángel o Demonio y Coco Rojo
Mexican Power (Big Mami, Jessy Ventura, Máximo y Pasión Kristal)
vs
Estilo Clásico (Látigo, Diva Salvaje, Niño Hamburguesa y María Sanmartí)
Lady Apache, Tayra Fly y Keira
vs
Kira, Gatubela y María de la Paz
Mini Tigre Blanco, Pequeño Olímpico y Pequeño Pierroth
vs
Pequeño Espectro, Chamuel y Mini Histeria
📣 Referees: El Tirantes y Juan Hernández “El Calambres”
🎟️ Boletos a la venta a partir del martes 4 de noviembre en ticketmaster.com.mx
SHA