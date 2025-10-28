El Hijo del Santo se despide del ring: esta es la cartelera de su última lucha

🏟️ Condiciones en las arenas del país

También habló sobre la falta de condiciones médicas adecuadas en muchas funciones de lucha libre, especialmente en arenas pequeñas de provincia:

“Las grandes empresas sí tienen protocolos y médicos, pero hay muchas funciones sin permiso ni condiciones; si un luchador se lesiona ahí, no hay quién lo auxilie”.

🧬 El legado del Santo: más que una máscara

Al hablar sobre el final de su carrera, fue claro en lo que quiere dejar:

“No me considero un ejemplo, soy un ser humano. Pero quiero que me recuerden como un luchador disciplinado, que respetó al público y dignificó la lucha libre”.

Sobre el futuro de su hijo, dijo que aceptó con gusto que use el nombre de Santo Jr., al igual que él usó primero ese nombre antes de convertirse oficialmente en el Hijo del Santo.

🎭 Detrás de la máscara

El luchador también abordó el tema de la privacidad e identidad. Señaló que pocas personas han visto su rostro, y que cuando lo hace es porque confía plenamente en esas personas:

“Todos llevamos una máscara, no sólo los luchadores. Yo me dejo conocer cuando confío, y eso ha sido muy especial para mí”.

🎵 Cultura, música y emociones

Reconocido como figura cultural, habló con gratitud sobre canciones inspiradas en su personaje, como las de Botellita de Jerez o las cumbias que le han compuesto:

“Es hermoso que te dediquen una canción... la música también forma parte de la historia del Santo”.

🧳 El retiro: un nuevo capítulo

Al despedirse, confirmó que su decisión de dejar los encordados responde a que quiere retirarse en plenitud física y emocional:

“No me voy porque ya no pueda, me voy porque quiero irme bien. Ahora quiero que el ser humano detrás del personaje viva sin tantos compromisos”.

Su gira de despedida continúa con presentaciones internacionales, y culminará el 13 de diciembre en el Palacio de los Deportes.