El futuro del ascenso sigue en suspenso: la FMF dejará la decisión a la Asamblea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El tema del ascenso y descenso en el futbol mexicano sigue en el aire, aunque con nuevos matices. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó la apelación de seis clubes de la Liga Expansión MX, entre ellos Atlético Morelia, que buscaban el regreso inmediato del sistema. Sin embargo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aclaró que la Asamblea General será la encargada de definir cómo y cuándo se pondrá en marcha el acuerdo aprobado en 2020.

La resolución del TAS confirmó que la suspensión del ascenso se mantiene hasta el final de la temporada 2025-2026, lo que significa que el sistema tendría que reactivarse a partir de la campaña 2026-2027.

En su comunicado, la FMF subrayó que será la Asamblea General, como máximo órgano del organismo, la que determine los lineamientos para el regreso.

Por ahora, no se mencionó el tema de la certificación, mecanismo que en el pasado impidió a varios clubes subir de categoría.

En resumen, y de acuerdo a los comunicados oficiales emitidos:

El ascenso y descenso no está cancelado, solo suspendido hasta 2026.

El regreso depende de lo que acuerde la Asamblea General de la FMF.

Las condiciones aún no están definidas, y el tema de la certificación no aparece en el documento oficial.

