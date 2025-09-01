El final feliz del niño que perdió su gorra en el US Open

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La indignación se encendió en el US Open luego de que un video mostrara a un hombre arrebatando la gorra que el tenista polaco Kamil Majchrzak había regalado a un niño tras ganar un partido. El hecho se volvió viral y puso en el centro de la polémica a un empresario identificado como Piotr Szczerek, CEO de la compañía Drogbruk, dedicada a la pavimentación en Polonia.

En redes sociales, usuarios calificaron su acción de “despreciable” y no tardaron en exponer su identidad. La presión virtual fue tal que el empresario cerró sus cuentas, aunque antes emitió una declaración minimizando el incidente: “No hagamos de una gorra un escándalo mundial. Es sólo una gorra. Si hubieran sido más rápidos, la tendrían”.