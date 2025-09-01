El final feliz del niño que perdió su gorra en el US Open

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La indignación se encendió en el US Open luego de que un video mostrara a un hombre arrebatando la gorra que el tenista polaco Kamil Majchrzak había regalado a un niño tras ganar un partido. El hecho se volvió viral y puso en el centro de la polémica a un empresario identificado como Piotr Szczerek, CEO de la compañía Drogbruk, dedicada a la pavimentación en Polonia.
En redes sociales, usuarios calificaron su acción de “despreciable” y no tardaron en exponer su identidad. La presión virtual fue tal que el empresario cerró sus cuentas, aunque antes emitió una declaración minimizando el incidente: “No hagamos de una gorra un escándalo mundial. Es sólo una gorra. Si hubieran sido más rápidos, la tendrían”.
Las críticas no cesaron y llegaron incluso a su vida profesional: internautas promovieron llamados para evitar contratos con la empresa que dirige.
El episodio, sin embargo, tuvo un desenlace positivo. El propio Kamil Majchrzak inició una búsqueda en sus redes sociales para localizar al niño afectado, llamado Brock, y horas más tarde logró encontrarlo.
El tenista compartió una fotografía junto al menor a las afueras del complejo del US Open, donde además de entregarle una nueva gorra, lo sorprendió con otros obsequios. En la imagen ambos posan sonrientes, acompañados por la familia del pequeño.
El gesto fue celebrado por miles de seguidores que vieron en el detalle del atleta un contraste con la actitud del empresario. Para muchos, el caso quedará como ejemplo de cómo la presión social en Internet puede evidenciar comportamientos y, al mismo tiempo, propiciar actos de justicia simbólica.
