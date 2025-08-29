"El Estadio Azteca es como el Vaticano del futbol”: Gianni Infantino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rindió homenaje al Estadio Azteca durante su visita a México, al describirlo como “un templo del futbol” y compararlo con el Vaticano para los católicos.

“El Azteca no es solo un estadio, es un templo. Es como el Vaticano para un católico”, expresó Infantino en entrevista para N+, al destacar la relevancia histórica del inmueble que volverá a acoger la inauguración de una Copa del Mundo en 2026.

El dirigente suizo recordó que el Coloso de Santa Úrsula ha sido testigo de momentos inolvidables del futbol mundial, como la consagración de Pelé en 1970, la genialidad de Diego Maradona en 1986, el célebre “partido del siglo” entre Italia y Alemania, y el emblemático gol de tijera de Manuel Negrete.

Nacido en 1970, Infantino compartió que no pudo presenciar aquel torneo, pero las historias de su padre sobre la hazaña de Pelé marcaron su amor por este deporte. Ahora, más de medio siglo después, vivirá en primera fila el regreso del Mundial a México, en un evento que hará historia.